2015 gab es mit 63 die meisten rechten und asylfeindlichen Veranstaltungen in Marzahn-Hellersdorf. Auf dem zweiten Platz lag Mitte mit 51, auf dem dritten Treptow-Köpenick mit 45. 2017 waren es in Mitte 91, in den anderen beiden Bezirken nur jeweils eine.

Gut zwei Drittel - nämlich 88 - der 120 rechten und asylfeindlichen Veranstaltungen gingen auf zwei Protestreihen zurück: Bärgida (51) und die vom Brandenburger AfD-Landtagsabgeordneten Franz Wiese organisierte »Merkel muss weg«-Kundgebung mittwochs vor dem Bundestag (37). jot