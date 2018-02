c/o

Brüssel. Die EU-Kommission hat den Plan der Bundesregierung gebilligt, bis 2025 Kraftwerke in Reserve zu halten und die Betreiber dafür zu bezahlen. Die Kosten dafür kommen auf die Stromkunden zu. Insgesamt soll ab Oktober 2019 eine Kapazität von zwei Gigawatt Leistung für »extreme und unvorhergesehene Entwicklungen« vorgehalten werden. Die EU-Kommission nahm den Plan unter die Lupe, weil dadurch in den Strommarkt eingegriffen wird und Verbrauchern Mehrkosten drohen. Er sei aber mit Beihilferegeln zu vereinbaren, hieß es. Die Kommission billigte ähnliche Pläne in Belgien, Frankreich, Griechenland, Italien und Polen. dpa/nd