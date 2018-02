Brüssel. Die Volkswirtschaften der EU sind 2017 so schnell gewachsen wie seit zehn Jahren nicht. Die EU-Kommission sprach am Mittwoch von einer Steigerung von 2,4 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Positiv sei auch, dass sich die Unterschiede zwischen den Mitgliedsstaaten verringert hätten. Der Kommission zufolge lag das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes 2017 um 0,2 Prozentpunkte höher als im November pro- gnostiziert. Für 2018 und 2019 korrigierte die Kommission ihre Erwartungen um 0,2 und 0,1 Prozentpunkte auf 2,1 und 2,0 Prozent nach oben. AFP/nd

