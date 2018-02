Rathenow. Lebende Fische im Wert von 1000 Euro haben Unbekannte aus dem Betrieb eines Fischers in Rhinow (Havelland) gestohlen. Die Diebe waren in der Nacht zum Dienstag in dessen Schuppen im Ortsteil Kietz eingedrungen. Dort entwendeten sie Fische mit einem Gewicht von insgesamt 20 Kilogramm, darunter Hechte und Plötzen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. dpa/nd