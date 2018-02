Ein 46-jähriger Mann ist bei einem Brand in seiner Wohnung im Stadtteil Neu-Hohenschönhausen ums Leben gekommen. Ob er das Feuer selbst gelegt hat, ist noch unklar. Wegen gefährlicher Rauchentwicklung musste das Mehrfamilienhaus in der Barther Straße in der Nacht zum Mittwoch zeitweise evakuiert werden. Die Feuerwehr war einem Sprecher zufolge mit 58 Kräften im Einsatz. 15 Bewohner wurden notärztlich betreut, ins Krankenhaus musste aber keiner von ihnen. dpa/nd