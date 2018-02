c/o

Brandenburg/Havel. Mit rund 3,1 Millionen Euro unterstützt das Wirtschaftsministerium das britische Unternehmen Oxford PV bei der Entwicklung und Fertigung neuartiger Solarzellen in Brandenburg/Havel. Die Firma investiere rund 15 Millionen Euro in eine neue Betriebsstätte im ehemaligen Forschungs- und Entwicklungsstandort von Bosch, teilte die Landesinvestitionsbank am Donnerstag mit. 18 neue Arbeitsplätze sollen entstehen. Die Entscheidung des Unternehmens belege, dass Brandenburg attraktiv für innovative Hochtechnologie-Unternehmen sei, erklärte Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) vor Ort. Es gebe eine gut ausgebaute Verkehrslogistik und hoch qualifizierte Mitarbeiter. dpa/nd