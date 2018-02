Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Potsdam. In der Landeshauptstadt wurden 2017 insgesamt 212 nicht zugelassene oder betriebsunfähige Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen und Plätzen registriert. 2016 waren es 243 Fahrzeuge, die laut Straßenverkehrsordnung als Gegenstände gelten nicht im »öffentlichen Straßenraum« abgestellt werden dürfen. Fahrzeuge, die trotz Abmeldung am Straßenrand parkten, wurden nach behördlicher Aufforderung meist von ihren Haltern abtransportiert. In 30 Fällen wurde aber das Ordnungsamt tätig. Für das illegale Abstellen ohne gültige Kfz-Kennzeichen droht eine Geldbuße von 10 000 Euro. Potsdam hat in 38 Fällen Bußgeldverfahren eröffnet. 18 Autos, deren Halter nicht festzustellen waren, wurden 2017 versteigert. nd