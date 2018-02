Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Foto: dpa/Paul Zinken

Seit Recep Tayyip Erdoğans Angriff auf das von KurdInnen basisdemokratisch verwaltete Afrin vergeht keine Woche ohne Solidaritätsdemonstrationen. Vielerorts kam es am Rande zu Spannungen zwischen KurdInnen und türkischen NationalistInnen. Im Flughafen Hannover wurde eine kurdische Spontandemonstration von AKP-AnhängerInnen angegriffen und endete in einer Massenschlägerei mit 180 Personen. Auch in Berlin gab es in der Vergangenheit immer wieder gewalttätige Auseinandersetzungen, die Angst vor Konflikten zwischen der kurdischen und der türkischen Community ist dementsprechend groß. Glücklicherweise verliefen die Demonstrationen in der Hauptstadt bislang weitgehend gewaltfrei, türkische und kurdische Verbände betonen die friedliche Stimmung und setzen auf Deeskalation.

Während in der Türkei bereits das Bekenntnis für Frieden eine Inhaftierung wegen Terrorpropaganda nach sich ziehen kann, scheint sich in Berlin auch innerhalb der türkischen Community die Einsicht durchzusetzen, dass der Angriff auf Afrin weniger mit Terrorabwehr als mit Kriegsführung gegen politische GegnerInnen zu tun hat. Das ist kaum verwunderlich angesichts der Tatsache, dass auch in Deutschland immer mehr TürkInnen im Exil leben, die aufgrund ihres Einsatzes für eine freie Gesellschaft von Erdoğan als TerroristInnen verfolgt werden.