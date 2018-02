Köln. Wegen Sorgen in der Belegschaft will die Sicherheitsfirma Kötter die Strahlenbelastung ihrer Mitarbeiter an den Flughäfen in Köln und Düsseldorf untersuchen. Geplant seien sogenannte Dosimetertests an den Fluggast- und Gepäckkontrollen, teilte das Unternehmen mit. An diesen Stellen wird Handgepäck geröntgt. Laut Bezirksregierung Köln soll die Röntgen- sowie Gammastrahlung untersucht werden. Aus Reihen der Belegschaft sei eine Verunsicherung über eine möglicherweise zu hohe Strahlenbelastung geäußert worden, bestätigte ein Kötter-Sprecher. Untersuchungen hätten 2017 aber eindeutig bestätigt, dass »die Jahresdosisleistung für die Beschäftigten an den Gepäckprüfanlagen des Flughafens Köln/Bonn deutlich unter den in § 19 der Röntgenverordnung normierten Werten« liege. dpa/nd