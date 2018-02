Washington. Der Internetdienst Twitter hat den ersten Quartalsgewinn seiner Firmengeschichte vermeldet: Im vierten Quartal 2017 habe Twitter 91 Millionen Dollar (74,5 Millionen Euro) Nettogewinn erzielt, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Zahl der aktiven Nutzer des Kurzbotschaftendienstes stieg leicht auf 330 Millionen. Aufs Jahr gerechnet machte Twitter allerdings einen Nettoverlust von gut 108 Millionen Dollar. Es war der erste Quartalsgewinn seit dem Start von Twitter im Jahr 2013. AFP/nd

