Auch 2017 sind die Angebotspreise für neu gebaute Eigentumswohnungen praktisch ungebremst gewachsen. Spitzenreiter war nach Angaben des Portals ImmobilienScout24 Neukölln. Dort stiegen die Preise im Jahresvergleich zu 2016 um 20,6 Prozent auf durchschnittlich 4792 Euro pro Quadratmeter. In Kreuzberg wurden 5511 Euro pro Quadratmeter verlangt (plus 18,3 Prozent). Die teuersten Gebiete waren Grunewald (6327 Euro), Alt-Mitte (6102 Euro) und Dahlem (5792 Euro). Am günstigsten wurden Wohnungen in Wartenberg (1518 Euro), Bohnsdorf (2466 Euro) und Marzahn (2571 Euro) angeboten. Preistreiber sind vor allem die rasant steigenden Grundstückspreise. Im Neuköllner Norden haben sich zum Beispiel die Bodenrichtwerte von 2016 auf 2017 verdoppelt. nic