Ektoras Lyzigos, 2019

In einem 300-Seelen-Dorf auf der Insel Naxos strandet ein Wal. Das noch lebende Tier zwingt die Bewohner, ihm in jeder Neumondnacht ein lebendes Kind zum Fraß vorzuwerfen, ansonsten werde die doppelte Buchführung abgeschafft. Was die Erwachsenen nicht ahnen: Die Töchter und Söhne des Dorfes gelangen durch ein Portal im Inneren des Wals in eine Parallelwelt, in der die Zeit tausendfach verlangsamt abläuft. Nur ein geächteter, vorbestrafter Heroinmischer kennt die Wahrheit.

Interpretation: Die Folgen von Meeresverschmutzung und Landflucht werden erstmals vor dem Hintergrund erzkatholischen Kadavergehorsams aufgezeigt; en passant lernen wir, wie ein veraltetes Betäubungsmittelrecht demokratiezersetzende Ephialtes-Figuren hervorbringt.

Medienecho: »Xenophanes meets Béla Tarr meets Breaking Bad. Nach der Pause bin ich aufgewacht.« (Verena Lueken, »FAZ«)