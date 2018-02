Oleh Wynnyk, die ukrainische Helene Fischer Foto: Promo

Am letzten Silvesterabend hat er ukrainische Fernsehgeschichte geschrieben: In der Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar 2018 war der Schlagersänger Oleh Wynnyk in fünf Sendern zu sehen, dazu noch in drei davon fast gleichzeitig. «Sicher muss man Wynnyk und seine Musik nicht unbedingt mögen, gar keine Frage», schrieb die bekannte ukrainische Tageszeitung «Segodnja». «Ihn zu ignorieren, geht allerdings nicht mehr. Er ist ein Ereignis in der ukrainischen Musik - und er ist auf Dauer an der Spitze angekommen.» Der 44-Jährige ist in wenigen Jahren zum ukrainischen Pop-Star Nummer eins aufgestiegen. Unzählige Fernsehauftritte, ausverkaufte Hallen - Oleh Wynnyk ist derzeit das große Phänomen der ukrainischen Musik.

«Meine Beliebtheit sehe ich relativ ruhig, eine Sensation bin ich nicht», sagt der Sänger. «Ich bin ein Mensch, der versucht, die Liebe auf sein Publikum zu übertragen. Jedes Konzert spiele ich so, als wäre es mein letzter Au...