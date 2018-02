Bu tablodan bakıldığında her koşulda Erdoğan’a karşı mücadele edenlerin Kürtler, Aleviler, sol-sosyalist partiler, tutarlı demokrat Müslümanlar olduğu bir kez daha görüldü. Azımsanmayacak bir güce sahip bu cephenin sesini topluma duyurmasına ise kesinlikle izin verilmiyor. Sokaklar, televizyonlar kanalları ve gazeteler bu kesimlere kapalı. Geriye kalan tek imkan olan sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar da suç haline getirildi.

Gerçekten de 20 Ocak’ta başlayan savaşın üzerinde geçen üç haftada yaşananlar, en temel haklar olağanüstü hal (OHAL) nedeniyle kaldırıldığı için, her açıdan Erdoğan’a karşı çıkan güçler üzerindeki baskılar yoğunlaştı. Bu üç hafta içinde, »bir kaç gün içinde ele geçirileceği« ileri sürülen Afrin direnmeye devam ediyor. Daha açıkçası, Türk ordusu ve işbirlikçisi durumundaki örgütler henüz Afrin’e yaklaşabilmiş değil. Zaman ilerledikte yaklaşma ihtimallerinin azaldığı da bugünden görülebiliyor. Bu nedenle, Erdoğan’ın dışarıdaki savaşta kısa zamanda fazla mesafe katetmesi beklenmiyor.

Die Repression gegen Kriegsgegner radikalisiert sich in einem Tempo, wie es das nicht einmal unter den Militärregimen gegeben hat, meint Yücel Özdemir

