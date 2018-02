Foto: Am Wochenende regnet es Konfetti über Brandenburg. Ostdeutschlands größter Karnevalsumzug findet traditionell in Cottbus statt - um die 100 000 Kostümierte feiern den »Zug der fröhlichen Leute« (hier 2016). Wie in keinem Jahr zuvor hoffen die Narren, an diesem Sonntag die Stimmung aufhellen zu können. Die vergangenen Wochen waren in der Lausitzstadt von zum Teil gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Einheimischen und Flüchtlingen überschattet. Ausgerechnet in der Universitäts- und Theaterstadt, in der auch viele Ausländer heimisch geworden waren, haben gegen die Ausländerpolitik von Bund und Land gerichtete Aufmärsche wachsenden Zulauf bekommen. Und es fällt auf, dass auch manche Barriere zu extremen Rechten, zu Fremdenfeinden, Hooligans und Nazi-Schlägern bröckelt. Viele Cottbuser befürchten einen Imageschaden für die Stadt. Der traditionelle Karnevalsumzug am Sonntag soll nun ein anderes Bild zeigen. tm Foto: dpa/Bernd Settnik