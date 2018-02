c/o

Frankfurt am Main. Daimler-Chef Dieter Zetsche stößt einem Bericht zufolge an den Gehaltsdeckel des Autokonzerns. Aus den Rekordwerten für Umsatz wie Gewinn errechne sich für Zetsche ein Bonus, der sein Gesamtgehalt für das Geschäftsjahr 2017 deutlich in den zweistelligen Millionenbereich treiben würde, berichtete die »Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung«. Dies werde jedoch dadurch verhindert, dass das Unternehmen vor einiger Zeit eine Deckelung der Managergehälter beschlossen hat. Nach den Vorgaben des Aufsichtsrates verdient Zetsche dem Bericht zufolge zwar besser als im Vorjahr, als es knapp acht Millionen Euro waren. Er bleibe aber unter der Grenze von zehn Millionen Euro. AFP/nd