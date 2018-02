Der aus dem Gefängnis Tegel geflüchtete Häftling ist weiter auf der Flucht. Der 24-Jährige konnte bislang nicht festgenommen werden, erklärte eine Polizeisprecher am Sonntag. Die Justizverwaltung prüft unterdessen, welche Konsequenzen aus dem Fall zu ziehen sind. Ein Punkt seien dabei die Kontrollen an den Pforten, sagte ein Behördensprecher am Sonntag. Denn nach der bisherigen Rekonstruktion des Fluchtweges, bei der auch ein Hund eingesetzt wurde, versteckte sich der Straftäter unter einem Lastwagen mit Anhänger. »Dieser wurde zwar gespiegelt«, so der Sprecher. Diese Kontrolle des Unterbodens habe aber offensichtlich nicht ausgereicht - so wie auch andere Kontrollen zuvor nicht. Denn dem 1,63 Meter großen Libyer Hamed Mouki war die Flucht am vergangenen Mittwoch mit Hilfe einer Attrappe aus Kleidung, Stoffresten und Toilettenpapier gelungen. Diese hatte er in sein Zellenbett gelegt - ohne, dass dies beim Kontrollgang aufgefallen wäre. »Das hätte gesehen werden müssen«, betonte der Behördensprecher. Die Täuschung wurde jedoch erst Stunden später bemerkt. dpa/nd