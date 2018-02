c/o

Teltow. Die Preise für Milch sind wieder im Sinkflug. »Die Situation ist ernst«, sagte Wolfgang Scherfke, Hauptgeschäftsführer des Landesbauernverbandes. Zu Jahresbeginn zeigte sich noch ein leichter Hoffnungsschimmer für die Landwirte. »Das hat sich aber wieder zerschlagen«, sagte Scherfke. Derzeit fielen die Preise für Milch und Butter im Einzelhandel wieder. Auch baue die EU Lager für Milchpulver wieder Schritt für Schritt ab, was zusätzlichen Druck auf die Branche erzeuge. Die erste Molkerei im Norden Brandenburgs zahle ab Februar weniger als 30 Cent für den Liter Milch. »Dieser Erlös ist nicht kostendeckend und bedroht wieder Existenzen«, sagte Scherfke. Befürchtet werde ein weiterer Preisrückgang. Scherfke rechnet damit, dass der eine oder andere Milchbauer aufgeben wird. In Brandenburg gibt es rund 380 Milchviehbetriebe. Sie halten 151 000 Milchkühe. In den vergangenen zwei Jahren ging jeder fünfte Betriebe verloren. dpa/nd