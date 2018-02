2015 kam die Insolvenz, fast alle Flugplatzmitarbeiter mussten gehen. Dann begann die zähe Suche nach einem neuen Investor. Es gab Feser zufolge zahlreiche Hürden, von denen er eine nennt: Die Eintragungen im Grundbuch beruhten teilweise auf falschen Vermessungen. An dem Flugplatz seien sechs Bewerber interessiert gewesen, letztlich habe man sich zwischen fünf entschieden. dpa

2014 hatte eine international agierende Investorengruppe das knapp 350 Hektar große Gelände bei Cottbus, das für Hobby- und Geschäftsflüge genutzt wird, gekauft. Die Investorengruppe hatte angekündigt, ein Wartungscenter für Passagier- und Frachtmaschinen zu bauen. 200 neue Arbeitsplätze sollten entstehen. Doch daraus wurde nichts, mit dem Flugplatz ging es bergab. Rückblickend sagte der Insolvenzverwalter: »Ich denke nicht, dass da ein Konzept dahinter stand.« Das Geschäftsmodell sei gewesen: »Schnelles Geld machen.« So wurde im Wald am Flugplatzgelände viel Holz geschlagen. Es solle nun geprüft werden, ob Schadenersatzansprüche geltend gemacht werden können, erklärte Feser.

Hoffnungsschimmer für den insolventen Flugplatz Cottbus-Drewitz: Es gibt einen neuen Eigentümer. Das Gelände sei an ein Konsortium aus dem Raum Zossen (Teltow-Fläming) verkauft worden, sagte Insolvenzverwalter Udo Feser am Montag. Es sei geplant, die marode Start- und Landebahn zu sanieren, eine Flugschule anzusiedeln und einen Bereich für Wartung und Instandhaltung von beispielsweise Hubschraubern einzurichten. Über den Kaufpreis sagte Feser nichts.

