Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Der rumänische Schriftsteller Mircea Cartarescu erhält in diesem Jahr den mit 25 000 Euro dotierten Thomas-Mann-Preis der Hansestadt Lübeck und der Bayerischen Akademie der Schönen Künste in München. »Mit seiner unbändigen, vielstimmigen Roman-Trilogie ›Orbitor‹ schrieb er sich in die Weltliteratur ein«, hieß es in der am Dienstag veröffentlichten Begründung der Jury. In den vergangenen vier Jahrzehnten sei Cartarescu zunächst durch seine Gedichtbände, dann vor allem durch Romane, Erzählungen und Essays zur wichtigsten Stimme der rumänischen Literatur avanciert.

Die Laudatio hält Uwe Tellkamp. Die Werke Cartarescus wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und mit internationalen Auszeichnungen geehrt. Der Thomas-Mann-Preis wird seit 2010 im jährlichen Wechsel in Lübeck und München verliehen. dpa/nd