Kuwait-Stadt. Der Irak will seine Ölförderung ausweiten und ruft Investoren auf, Gelder bereitzustellen. Die Produktion solle von 4,7 Millionen Barrel pro Tag auf sieben Millionen Barrel im Jahr 2022 steigen, sagte der irakische Ölminister Dschabbar al-Luaibi am Dienstag. Er stellte Förderprojekte vor, an denen sich Investoren aus dem Ausland beteiligen können. Ihnen böten sich »große Chancen«. Die Angriffe der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hätten die Raffineriekapazität des Landes von 930 000 Barrel am Tag auf rund 450 000 Barrel reduziert, klagte der Minister. Nötig seien sieben neue Raffinerien mit einer Kapazität von 700 000 Barrel. Zudem würden neue Pipelines und Förderanlagen vor allem im Süden gebraucht. AFP/nd