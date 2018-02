Strausberg. Nach dem Zusammenstoß eines Autos mit einer S-Bahn der Linie 5 vor dem Bahnhof Strausberg-Stadt war der Verkehr auf der Strecke am Dienstag zeitweilig unterbrochen. Die Autofahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Frau fuhr gegen 9.30 Uhr mit ihrem Pkw gegen die Schranke des Bahnübergangs an der Hohensteiner Chaussee. Danach kollidierte die einfahrende S-Bahn Richtung Berlin-Westkreuz mit dem Auto, konnte aber zumindest noch in die Station Strausberg-Stadt einfahren. dpa/nd