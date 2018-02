Eine Aufklärung könnte all diese vielen »Vielleichts« zerstreuen und das Vertrauen in den Rechtsstaat zurückholen. Doch daraus wird wohl erst mal nichts. Die Akten von zweien der drei Todesfälle sind verschwunden.

Man muss den Gedanken ganz langsam sacken lassen: Mehrere wehrlose Menschen wurden vielleicht von Staatsdienern im Gewahrsam ermordet, sogar noch in derselben Zelle. Die Motive waren vielleicht Rassismus, vielleicht Sozialchauvinismus, vielleicht ging es um einen Vertuschungsmord, wie ein Staatsanwalt spekulierte. Vielleicht ging es auch einfach nur um die simple, zerstörerische Ergötzung an der eigenen Macht.

Die Vorstellung ist grausam: In einem Dessauer Polizeirevier könnten Beamte vielleicht den Asylbewerber Oury Jalloh verbrannt haben. Eine noch viel verstörendere Vorstellung: Im selben Polizeirevier könnten dieselben Polizisten vielleicht über Jahre hinweg noch zwei weitere Menschen - Hans-Jürgen Rose und Mario Bichtemann - umgebracht haben. Die bitterste Vorstellung wäre jedoch: Seit fast 20 Jahren gibt es vielleicht wichtige Einflussträger - Politiker, Juristen, Staatsanwälte und Polizeifunktionäre - die ihre schützende Hand über besagte Beamte halten. Vielleicht, um einen PR-Gau zu vermeiden, vielleicht aus falsch verstandener Solidarität, vielleicht, weil einfach nicht sein darf, was ist.

c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Martin Ling über die Rücktrittsaufforderung an Südafrikas Präsidenten

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!