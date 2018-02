Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Drei Wochen nach einem tödlichen Radunfall fordern Grünen-Politiker in Tempelhof-Schöneberg eine Untersuchung von weiteren Kreuzungen. Die Fraktion hat in der Bezirksverordnetenversammlung einen entsprechenden Antrag eingebracht, wie sie am Dienstag mitteilte. Prüfen müsse man das Gefahrenpotenzial von Kreuzungen, an denen die Spur des Kraftverkehrs für eine Radler-Spur verengt wird. Um Gefahren zu verringern, wurden unter anderem verlängerte vorgezogene Halteflächen für Räder sowie getrennte Ampelschaltungen für den motorisierten Verkehr und für Radler vorgeschlagen. »Wo all das nicht möglich ist, sollte der Verkehr von Schwerlastern untersagt werden.« dpa/nd