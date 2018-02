Fukuoka. Langsam essen schützt vor dem Dickwerden. Wer seine Mahlzeiten hastig hinunterschlingt, entwickelt eher krankhaftes Übergewicht. Diesen Zusammenhang bestätigen laut »British Medical Journal« japanische Forscher in einer Auswertung der Daten von rund 60 000 Menschen. Auch der Verzicht auf Snacks und Mahlzeiten weniger als zwei Stunden vor dem Schlafengehen schützt der Studie zufolge vor dem Dickwerden. Die Forscher hatten Gesundheitsdaten von über 40-Jährigen ausgewertet. Alle Teilnehmer waren Diabetiker. dpa/nd

