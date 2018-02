Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Foto: dpa/Bernd Thissen

Es gibt Theater, das ein Problem behandelt, und anderes, das unbedingt eines sein will. Ersteres gefällt dem Publikum, aber nur das zweite ist gut. Der Bühnenbildner und Regisseur Wilfried Minks stand in sehr eigener Weise für freie, neugierige Bewegung im wahren Menschenort: dem Problemraum, dessen Wände nie fallen. Minks hat Goethe mit dem Comic bekanntgemacht, hat den Signalelementen von Werbung und Politik wahrlich neue Räume eröffnet, hat die reißerische Kraft von Zeichen und Schriften mit malerischer Historie verbunden. Immer für ein Theater zwischen geschlossenem Spiel und beredten Ausbrüchen ins Offene. Dieser Bildner ging den Großen mit eigener Größe zur Seite: dem schmutzlüsternen Verderber Peter Zadek, dem dunklen Verberger Klaus Michael Grüber, dem kleistgesinnten Vererber Peter Stein. Das war vor allem in Bremen, in den Sechzigern, beim Intendanten Kurt Hübner, dem Zusammenführer von Gemüts- und Temperamentsgegensätzen.

Minks setzte, wo ein Stück zu glühen nicht aufhörte, gleichsam Kühlstäbe ein, und wo Kälte ihre Herrschaft übertrieb, überwölbte er die Bühne mit sagenhaft wärmenden Regenbögen. Fassbinder, Palitzsch, Dorst, Bondy, Dorn und Peymann waren ihm Kompagnons; Eva Mattes hat er als Jungfrau von Orleans Hamburger Theatergeschichte schreiben lassen. Denn mehr und mehr führte er an bedeutenden Bühnen selber Regie - Wagners Satz aus dem »Parsival«, hier werde Raum zur Zeit, schien diesem Wilfried Minks vorgefühlt worden zu sein: Im Eigenkosmos Poesie trafen Hermetik der Illusion und Radikalität der Aufklärung belebend aufeinander.

Frappiert hat er mit seiner handwerklichen Leidenschaft. Die Szene betrat kein ätherisch Hauchbefohlener, sondern stets ein erfrischend zäher Botschafter des Baumarkts. Nun ist der Künstler, 1930 in Böhmen geboren, Student in Leipzig, der auch einen deutschen Expo-Pavillon in Japan entwarf, Museen ausgestaltete und Filme ausstattete, im Alter von 87 Jahren in Berlin gestorben.