Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Potsdam. Hunderte Frauen haben am Mittwoch in Brandenburg gegen Gewalt und Diskriminierung demonstriert. Allein in Neuruppin versammelten sich rund 200 Menschen, wie das Frauenhaus Neuruppin berichtete. Aktionen waren auch in Potsdam, Brandenburg/Havel und Cottbus geplant. Sozialministerin Diana Golze (LINKE) hatte zur Teilnahme aufgerufen. Anlass war die 2012 in New York ins Leben gerufene Kampagne »One Billion Rising« (»Eine Milliarde erhebt sich«). Dies bezieht sich auf eine Statistik, wonach weltweit eine von drei Frauen im Laufe ihres Lebens vergewaltigt wird oder Opfer schwerer Körperverletzung. dpa/nd