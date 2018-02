Lichterfelde. Ein 21-Jähriger soll am Dienstag drei Männer aus Afghanistan an einer Bushaltestelle in der Gemeinde Schorfheide (Barnim) und später auch im Bus rassistisch beleidigt haben. Das meldete die Polizei am Mittwoch. Gegen ihn wird wegen Volksverhetzung ermittelt, gegen zwei der Afghanen wegen gefährlicher Körperverletzung. Die jungen Männer sollen zugeschlagen haben, nachdem der 21-Jährige die Beleidigungen ausgestoßen hatte. Er kam ins Krankenhaus. dpa/nd