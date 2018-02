SPD-Staatssekretärin will Gedenkstättenfahrten in Lehrplänen von Integrationskursen verankern

Schüler sollen sich an historischen Orten Zugang zur Geschichte finden

Die Bildungsverwaltung hatte gegen N. Anfang Januar Strafanzeige gestellt und ihn von seiner Tätigkeit als Lehrer für Englisch, Sport und Musik an der Vineta-Grundschule in Wedding zunächst freigestellt, nachdem bekannt wurde, dass er auf seinem Youtube-Kanal »Der Volkslehrer« unter anderen gegen Politiker hetzte und den Holocaust infrage stellte. Laut Schulleitung soll es aber keine politische Beeinflussung von Schülern durch den Lehrer gegeben haben.

Nach dem Wechsel der Schule 2015 sei Nikolai N. an seiner neuen Arbeitsstätte unauffällig gewesen, heißt es weiter: »Der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie waren die Aktivitäten des Lehrers Nikolai N. in seiner Freizeit nicht bekannt.«

Diese Verschwörungstheorien hätten damals keine antisemitischen Inhalte gehabt. Dass der Grundschullehrer in seiner Freizeit auch antisemitische Verschwörungstheorien verbreitet und öffentlich den Holocaust relativiert, sei der Senatsverwaltung für Bildung erst durch Medienberichte Anfang Januar 2018 bekanntgeworden.

Der wegen Hetzvideos im Internet Anfang Januar suspendierte Grundschullehrer Nikolai N. war der Bildungsverwaltung bereits vor zwei Jahren wegen seiner Aktivitäten gemeldet worden. Die Bildungsverwaltung sei am 1. Oktober 2015 durch die Schulleiterin der Moabiter Grundschule informiert worden, dass N. Verschwörungstheorien verbreitet, teilte Bildungsstaatssekretär Mark Rackles (SPD) in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus mit.

