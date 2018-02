Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mit musikalischen Einblicken in das vielfältige Werk des estnischen Komponisten Arvo Pärt eröffnen das Konzerthausorchester und dessen Chefdirigent Iván Fischer an diesem Freitag das »Festival Baltikum«. Bis zum 25. Februar widmet sich das Konzerthaus in zahlreichen Programmen den Musikkulturen von Estland, Lettland und Litauen. Die drei nordosteuropäischen Staaten, die vor 100 Jahren ihre zeitweilige Unabhängigkeit von Russland erlangten, haben nicht nur bekannte Dirigenten, Instrumentalisten und Sänger hervorgebracht, sondern auch traditionell von Chorgesang geprägte zeitgenössische Musikkulturen. Besonderes Augenmerk legt das Festival auf die »weiblichen Züge« des musikalischen Aufbruchs der baltischen Staaten. Die musikalische Bandumfasst auch Folk und Jazz. nd