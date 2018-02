Mit dem FairFilmAward werden jedes Jahr deutsche Filmproduktionen geehrt, die sich durch besonders gute Arbeitsbedingungen für die Crew auszeichnen. Der diesjährige FairFilmAward geht an Sönke Wortmanns »Der Vorname« in der Kategorie Spielfilm und an die ARD-Produktion »Rentnercops« in der Kategorie Serie, wie das Filmemacher-Netzwerk Crew United am Donnerstag zur Berlinale mitteilte. Der Preis wird seit 2011 von der Bundesvereinigung der Filmschaffenden-Verbände »Die Filmschaffenden« und seit 2012 in Zusammenarbeit mit Crew United vergeben. Grundlage für die Auszeichnung ist eine Umfrage unter den an den jeweiligen Projekten beteiligten Mitarbeiter. dpa