München. Mit gemeinsamen Regeln und Standards für mehr Cybersicherheit will die Industrie den digitalen Wandel vorantreiben. Auf Initiative des Elektrokonzerns Siemens haben sich neun Partner auf eine Charta verständigt, die am Freitag in München unterzeichnet werden sollte. Neben Siemens gehören dazu der Flugzeugbauer und Rüstungskonzern Airbus, der Versicherer Allianz, der Autobauer Daimler, der Softwareriese IBM, der Halbleiterhersteller NXP, der Prüfkonzern SGS sowie die Deutsche Telekom. Auch die Sicherheitskonferenz ist Partner. Die Charta umfasst zehn Handlungsfelder - darunter eine Zertifizierung etwa für das autonome Fahren oder Industrieroboter, die mit Menschen zusammenarbeiten. dpa/nd