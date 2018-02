Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Erstmals konnte Mitte das bezirkliche Vorkaufsrecht in Milieuschutzgebieten ausüben. Die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Mitte (WBM) übernahm das Haus Rathenower Straße 50 in Moabit mit 15 Wohnungen. »Mitte ist ein sehr von Diversität geprägter und in seiner Bevölkerungsstruktur stark durchmischter Bezirk. Diese Berliner Mischung der bunten Kieze wollen wir erhalten«, sagt Bezirksstadtrat Ephraim Gothe (SPD). »Die immer breitere Anwendung des Vorkaufsrechts ist gut und richtig. Ich sichere deshalb auch weiterhin allen Bezirken Berlins meine Unterstützung zu, bei der Anwendung dieses wichtigen Instruments für den Erhalt der sozialen Stadt«, so Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (LINKE). Außerdem hat Mitte für die Wohnhäuser Liebenwalder Straße 24-28 und 29 Abwendungsvereinbarungen mit dem Käufer geschlossen. Diese schließen die Aufteilung in Eigentumswohnungen sowie Luxusmodernisierungen aus. Bei Zuwiderhandlungen drohen hohe Strafen, die Millionenhöhe erreichen können. Für drei weitere Häuser prüft Mitte derzeit das Vorkaufsrecht. nic