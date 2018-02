Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Der Berliner Konzept- und Medienkünstler Olaf Nicolai erhält den Wilhelm-Loth-Preis 2018 der Stadt Darmstadt. Nicolai zähle zu den spannendsten und meistdiskutierten Gegenwartskünstlern, erklärte Oberbürgermeister und Jurymitglied Jochen Partsch (Grüne). Mit seinen Arbeiten stelle er die gewohnten Betrachtungsweisen immer wieder infrage und hebe damit bewusst die Grenze zwischen Kunst und Leben auf.

Der 1962 in Halle geborene Olaf Nicolai studierte Germanistik mit anschließender Promotion an der Universität Leipzig. Seit Anfang der 90er Jahre ist er mit Gruppen- wie mit Einzelausstellungen an inzwischen fast allen wichtigen Orten des zeitgenössischen Kunstgeschehens präsent. Von ihm stammen unter anderem das Denkmal für die Verfolgten der NS-Militärjustiz auf dem Ballhausplatz in Wien und die Innengestaltung der Bauhaus-Meisterhäuser Gropius und Moholy-Nagy in Dessau (beide 2014).

Die mit 12 000 Euro dotierte Auszeichnung wird am 26. Mai verliehen. Mit ihr verbunden ist eine Ausstellung am Institut Mathildenhöhe im Frühjahr 2019 sowie eine Publikation, die ebenfalls von dem Institut betreut wird. Der nach dem Darmstädter Bildhauer Wilhelm Loth benannte Preis wurde erstmals 1955 verliehen und das bis 2007 jährlich. Seitdem wird im Zweijahresturnus ein neuer Preisträger ernannt. Zuletzt wurden der Filmemacher Harun Farocki und der Bildhauer und Raumkünstler Gregor Schneider geehrt. epd/nd