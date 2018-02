Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Foto: dpa/Angelika Warmuth

Millionen Bundesbürger sind derzeit auf Pflege angewiesen - und es werden täglich mehr. Längst ist das Geschäft mit dem Altern zum Milliardenbusiness geworden, in dem Konzerne und institutionelle Investoren aus aller Welt mitmischen. Mit Pflegeheimen lasse sich reichlich Profit machen, urteilte Springers »Welt« bereits 2015 und pries deutsche Pflegeheime als »Kapitalanlage mit hohen Gewinnchancen«. Angesichts dieser Rahmenbedingungen ist klar, warum die 1,1 Millionen Beschäftigten in der Pflege oft mies entlohnt werden und die Personaldecke in den Einrichtungen so dünn ist, dass viele Angestellte unter der ungeheuren Arbeitsbelastung kapitulieren.

Der Koalitionsvertrag, auf den sich Union und SPD verständigt haben, wird an den Arbeitsbedingungen nichts ändern. Die versprochenen 8000 zusätzlichen Fachkräfte sind ein schlechter Witz. Die Koalitionäre versprechen neues Personal, das es zu den derzeitigen Bedingungen nicht gibt und für das die gesetzlichen Kassen zahlen sollen. Statt solcher Taschenspielertricks bräuchte die Republik ein umfassendes Konzept, das bessere Arbeitsbedingungen und mehr Lohn für Pflegekräfte einschließen müsste. Doch das Anlageprodukt »Deutsches Pflegeheim« ist für internationale Investoren wohl nur interessant, wenn die Lohnkosten niedrig bleiben ...