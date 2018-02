Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Berlin. Die deutschen Landkreise setzen beim Breitbandausbau in ländlichen Regionen auf eine konsequente Glasfaserkabelverlegung. Der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager, forderte am Montag, die Glasfaser müsse bis ins Gebäude verlegt werden.

Im Koalitionsvertrag von Union und SPD wird zwar die Glasfaser als die einzig zukunftsfähige Breitbandtechnologie im Festnetzbereich bezeichnet. Das Papier lässt aber offen, ob tatsächlich durchgehend das Verfahren FTTB (Fibre To The Building) gemeint ist, also das Verlegen von Glasfaserkabeln bis ins Gebäude. So heißt es: »Glasfaser in jeder Region und jeder Gemeinde, möglichst direkt bis zum Haus«.

Am Montag berieten Vertreter der Landkreise mit Vodafone Deutschland, wie der Ausbau vorangetrieben werden kann. Vodafone-Deutschland-Chef Hannes Ametsreiter erklärte, man habe ein zwei Milliarden schweres Ausbauprogramm für Gemeinden und Gewerbegebiete gestartet. dpa/nd