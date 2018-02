In der NHL ist er gesperrt, in den USA verurteilt, bei Olympia aber auf dem Eis: der russische Eishockeyspieler Slawa Wojnow. Der frühere Stanley-Cup-Sieger mit den Los Angeles Kings hatte 2014 seine Ehefrau krankenhausreif geschlagen, war daraufhin von der Liga aus dem Verkehr gezogen und von einem Richter zu 90 Tagen Gefängnis verurteilt worden. Der 28-Jährige sei »in allen internationalen Wettbewerben spielberechtigt«, teilte der russische Verband am Dienstag mit und fügte an: »Herr Wojnow und seine Frau leben in einer glücklichen Ehe.«