Berlin. Die meisten Menschen in Deutschland halten nichts vom Kiffen - und meinen auch, dass Cannabis in ihrem Umfeld keine Rolle spielt. Das sind Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov. 68 Prozent der Befragen gaben an, die Droge noch nie konsumiert zu haben, bei den Frauen 71 Prozent. Insgesamt nur vier Prozent halten Haschisch für harmlos. 82 Prozent sagten, dass Cannabis im Alltag ihrer Kinder unter 18 Jahren keine größere Rolle spiele. Nur 22 Prozent gaben an, von einem Freund zu wissen, der Cannabis konsumiert. dpa/nd