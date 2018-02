Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Caracas. Das finanziell und wirtschaftlich angeschlagene Venezuela hat als erstes Land eine staatseigene Kryptowährung, den sogenannten Petro, aus der Taufe gehoben. Präsident Nicolas Maduro teilte in der Nacht zum Mittwoch im Staatsfernsehen mit, dass am ersten Ausgabetag (Dienstag), Vorbestellungen in Höhe von 735 Millionen US-Dollar eingegangen seien. Unter anderem machen Wirtschaftssanktionen der USA dem südamerikanischen Land zu schaffen. Maduro sagte, dass wichtige Staatsunternehmen, darunter der Ölkonzern Petroleos de Venezuela, einen Teil ihrer Käufe und Verkäufe in Petro abwickeln müssen. dpa/nd