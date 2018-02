Wolfsburg. VW zieht offenbar Konsequenzen aus dem Skandal um Abgasexperimente mit Affen. Wie der NDR und weitere Medien am Mittwoch berichteten, sollen sämtliche Forschungskooperationen einer ethischen Prüfung unterzogen werden. Zudem soll am Freitag der Aufsichtsrat entscheiden, ob ein umstrittenes Abgasforschungszentrum aufgelöst werden soll. Bis ein externer Untersuchungsbericht zu den Affenexperimenten in den USA vorliegt, könnte es noch Monate dauern. Wie die »Welt« berichtete, wurden die Experimente in einem Labor in den USA im »Topmanagement« kontrovers diskutiert. AFP/nd