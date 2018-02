Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Nach dem Polizeieinsatz am Ostbahnhof wegen einer verdächtigen Tasche gibt es einen Tatverdächtigen. Beamte hätten den 17-Jährigen auf Bildern von Überwachungskameras erkannt, teilte die Bundespolizeidirektion Berlin am Donnerstag mit. Noch am Mittwochabend sei der Jugendliche festgenommen worden, als er zu seiner Wohnung zurückkehrte. Im Anschluss wurde er den Angaben zufolge im Beisein seiner Mutter befragt. Die Berliner Polizei habe den Verdächtigen später am Abend freigelassen. Wie ein Sprecher betonte, geht die Polizei aber weiter davon aus, dass es sich um den Täter handelt. Wegen einer verdächtigen Tasche war der Ostbahnhof am Mittwochvormittag für zwei Stunden abgesperrt worden. Das Gepäckstück stellte sich später als ungefährlich heraus. dpa/nd