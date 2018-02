Luxemburg. In der Eurozone hat sich die Inflation Anfang des Jahres erneut abgeschwächt. Im Januar seien die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 1,3 Prozent gestiegen, teilte das europäische Statistikamt Eurostat am Freitag mit. Die Rate im Euroraum ist damit so niedrig wie seit dem vergangenen Juli nicht mehr. Mit dem erneuten Dämpfer entfernt sich die Inflation erneut vom Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB), die mittelfristig eine Teuerung von knapp zwei Prozent anstrebt. Dies deutet auf eine Fortsetzung der Nullzinspolitik der EZB hin. dpa/nd