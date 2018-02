Russland droht im Kampf um eine Begnadigung vor der Schlussfeier in Pyeongchang Ungemach: Die Bob-Pilotin Nadeschda Sergejewa (30) ist bei den Winterspielen positiv auf das verbotene Stimulanzium Trimetazidin getestet worden. Dies bestätigten der russische Bobverband und die Delegationsleitung der »Olympischen Athleten aus Russland« (OAR) am Freitagabend Ortszeit. Eine Wiederzulassung der Russen zur Olympia-Schlussfeier unter eigener Fahne scheint nun fast unmöglich. nd

