Foto: In der Stadt Rathenow (Havelland) hat LINKE-Kandidat Daniel Golze - im Bild rechts während des Wahlkampfes - die Bürgermeisterwahl an diesem Sonntag vor sich. Und hinter sich weiß er dabei gleich zwei Landesminister als Unterstützer. Das sind seine Ehefrau, die Sozialministerin Diana Golze, und der aus Rathenow stammende Finanzminister Christian Görke, der zugleich Landeschef seiner Partei ist. Mit etwa 55 Prozent der Stimmen hat Daniel Golze am Mittwochabend bereits die nicht repräsentative Saalwahl bei einem Wählerforum der Regionalzeitung »Märkische Allgemeine« deutlich gewonnen. Mitbewerber bei der Bürgermeisterwahl sind Amtsinhaber Ronald Seeger (CDU), der bei dem Wählerforum aus gesundheitlichen Gründen fehlte, sowie Thomas Baumgardt (SPD) und die beiden Einzelbewerber Ulf Michaelis und Christian Kaiser. Auch in sechs anderen märkischen Städten und Gemeinden gibt es am 25. Februar Bürgermeisterwahlen. af Foto: Uwe Hoffmann