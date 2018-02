Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Seoul. Nordkorea hat die jüngsten US-Sanktionen als »Kriegshandlung« verurteilt. Laut einer von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA verbreiteten Erklärung des Außenministeriums droht Pjöngjang mit Vergeltung, sollten »die USA wirklich die Nerven haben«, Nordkorea in »grober« Weise entgegenzutreten. Im Streit um das nordkoreanische Atomprogramm hatte das US-Finanzministerium am Freitag neue Sanktionen gegen Schiffe und Unternehmen angekündigt, die illegale Geschäfte mit Pjöngjang gemacht haben sollen. Neben nordkoreanischen Unternehmen sind auch Firmen aus anderen Ländern betroffen, darunter China. Die US-Regierung forderte den UN-Sicherheitsrat auf, ein weltweites Hafenverbot für 33 Schiffe zu verhängen sowie 27 Schifffahrts- und Handelsunternehmen auf die Sanktionsliste zu setzen. Derweil hat Südkoreas Präsident Moon Jae In am Sonntag noch vor der Abschlussfeier für die Olympischen Winterspiele den nordkoreanischen General Kim Yong Chol in Pyeongchang empfangen. AFP/nd Seite 7