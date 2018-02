Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat den Berliner Olympia-Teilnehmern zu ihrem Erfolg bei den Winterspielen gratuliert. »Vier Medaillen aus Silber waren der Lohn für jahrelange Anstrengungen und Entbehrungen«, sagte Müller am Montag. Die Eishockey-Spieler Frank Hördler, Jonas Müller und Marcel Noebels von den Eisbären Berlin und Bobfahrer Eric Franke im Viererbob holten Silber im südkoreanischen Pyeongchang. Müller will die Olympia-Teilnehmer am Mittwoch im Roten Rathaus empfangen. dpa/nd