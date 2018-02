Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Bonn. Ein Test für einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr scheint vom Tisch. Ein so weitgehender Versuch sei in keiner der fünf Modellstädte zur Luftreinhaltung geplant, sagte am Montag der Bonner Oberbürgermeister Ashok Sridharan (CDU) nach einem Gespräch mit dem Bundesumweltministerium in Bonn. Bonn, Essen, Mannheim, Reutlingen und Herrenberg wollen dem Ministerium aber bis Mitte März Vorschläge für eine bessere Luftqualität machen. Der öffentliche Nahverkehr könnte etwa attraktiver gestaltet werden, um Diesel-Fahrer zum Umsteigen zu motivieren.

Die Bundesregierung hatte kürzlich in einem Brief der EU-Kommission die Idee mit dem kostenlosen ÖPNV vorgeschlagen, um mögliche Sanktionen wegen hoher Stickstoffbelastung der Luft zu vermeiden. Am Dienstag entscheidet zudem das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig über mögliche Fahrverbote in einigen deutschen Städten, in denen die Grenzwerte besonders oft überschritten werden. dpa/nd Seite 9