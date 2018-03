Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Fahrgäste der S-Bahn mussten bis zum frühen Mittwochnachmittag mit Einschränkungen auf Stadtbahn-Linien auskommen. Grund sei eine Weichenstörung am Ostbahnhof, sagte ein S-Bahn-Sprecher. Deshalb waren die Linien S3, S5, S7, S75 und S9 am Mittwoch nur ausgedünnt unterwegs. Die S5 verkehrte zum Beispiel nur im 20-Minuten-Takt. »Züge kommen in der Innenstadt aber immer noch rund alle fünf Minuten. Es muss niemand lange in der Kälte stehen«, ergänzte der Sprecher. Die Störung habe nichts mit den frostigen Temperaturen zu tun. Sie sei nach dem morgendlichen Berufsverkehr aufgetreten und sollte voraussichtlich vor dem Beginn der abendlichen Rushhour behoben sein, hieß es. Am Morgen war es auf den Linien S41, S8 und S85 zu Verspätungen gekommen. Schuld war eine Signalstörung zwischen Prenzlauer Allee und Greifswalder Straße. dpa/nd