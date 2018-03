Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Berlin. Im Februar 2018 waren insgesamt 94 254 Brandenburger arbeitslos gemeldet. Das waren 817 weniger als im Januar und 12 332 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug im Februar 7,1 Prozent. Vor einem Jahr hatte die Erwerbslosenquote noch bei 8,1 Prozent gelegen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten wird von der Arbeitsagentur auf 836 300 beziffert. Das sind 1,5 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Mit dieser Steigerungsrate liegt Brandenburg allerdings 0,7 Prozentpunkte unter dem Bundesdurchschnitt.

»Noch nie hatten so viele Brandenburgerinnen und Brandenburger eine sozialversicherungspflichtige Arbeit«, stellte Sozialministerin Diana Golze (LINKE) am Mittwoch fest. Die Nachfrage nach Arbeitskräften habe ein Rekordniveau erreicht, so die Sozialministerin. Es gebe aber noch Potenziale, die die Betriebe stärker nutzen müssen. Dazu zählen Golze zufolge Langzeitarbeitslose, ältere Erwerbslose und Frauen, die »immer noch unfreiwillig in Teilzeit arbeiten, weil ihnen keine Vollzeitstellen angeboten werden«. nd