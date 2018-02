c/o

In der Live-DJ-Performance »Sincerely Solo« von Potato Potato, einem Künstler*innenkollektiv mit Sitz in Malmö, werden die praktischen, politischen und persönlichen Auswirkungen des Single-Seins in Schweden untersucht.

Eine Frau, ein Single, steht im Zentrum und in einem vielschichtigen Reflexionsraum: Ist sie frei? Ist sie allein? Ist sie ein Marktobjekt, obwohl man sie nicht besitzen kann? Ist es ihre Entscheidung, allein zu sein, oder hat sich einfach nur niemand für sie entschieden? Sie lädt das Publikum in ein Nachtclub-Setting ein, zu einer sinnlichen und körperlichen Erfahrung jenseits der gängigen Muster des Datings. nd

2. März, 20 Uhr, Ballhaus Ost, Pappelallee 15, Prenzlauer Berg